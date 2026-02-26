Врач объяснила появление испугавшего блогеров эффекта офисных ягодиц

Терапевт Уайли: Долгое сидение без движения способно изменить форму ягодиц

Терапевт Сюзанна Уайли объяснила появление испугавшего блогеров так называемого эффекта офисных ягодиц — уплощение их формы из-за долгого сидения на офисном стуле. Ее слова передает издание Metro.

Уайли рассказала, что долгое сидение без движения действительно способно изменить форму ягодиц. «Мышцы, в том числе мышцы ягодиц, могут ощущаться слабыми или неактивными по сравнению с мышцами людей, которые более физически активны. Некоторые люди замечают изменения в том, как чувствуют себя в одежде или как выглядит их тело. Это происходит потому, что ягодичные мышцы используются не так активно, как при большем количестве движения», — объяснила она.

С физиологической точки зрения, продолжила врач, ягодичные мышцы предназначены для движения, стояния, ходьбы и стабилизации бедер и поясницы. Если человек сидит большую часть дня и не встает, чтобы пройтись или сменить позу, эти мышцы работают не очень активно и со временем могут стать менее подтянутыми или слабыми, предупредила Уайли. «Исследования также подтвердили, что сидячий образ жизни в течение длительного времени связан с более серьезными проблемами со здоровьем, такими как снижение работоспособности сердечно-сосудистой системы и повышенный риск нарушения обмена веществ», — заключила она.

