Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:34, 26 февраля 2026Забота о себе

Врач раскрыл мощное комбо из трех простых привычек для улучшения здоровья за 21 день

Врач Бреус: Сон, вода и правильное дыхание улучшат здоровье за 21 день
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Врач Майкл Бреус заявил, что благодаря трем простым привычкам всего за 21 день можно улучшить физическое и психическое здоровье. Это мощное комбо он раскрыл в разговоре с изданием 20minutos.

«Хороший сон, достаточное потребление воды и правильное дыхание способствуют снижению веса, уменьшают воспаление, улучшают работу иммунной системы, увеличивают уровень энергии, а также приносят множество других преимуществ», — пояснил Бреус.

Он заверил, что здоровье — это не всегда дорого и сложно. По словам доктора, чтобы чувствовать себя лучше, иногда достаточно внести в свою жизнь минимальные изменения.

Материалы по теме:
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять?Отвечают психологи
1 августа 2022
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022

Врач также отдельно объяснил, как нужно правильно дышать, чтобы расслабиться. Он отметил, что нужно задействовать брюшную полость и делать выдохи длиннее вдохов. «Глубокое брюшное дыхание с более длинными выдохами, чем вдохами, успокаивает тело и разум, способствуя отдыху. Когда уровень гормона стресса остается повышенным, мы можем регулировать его с помощью техники диафрагмального дыхания 4-7-8, чтобы обратить вспять тенденцию изменения уровня кортизола», — добавил он.

Ранее врачи Ама Джохал и Райан Чин Тау Чонг перечислили причины храпа. Основными они назвали загрязненный воздух и лишний вес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Telegram могут заблокировать в России уже к апрелю, но с одним исключением. Роскомнадзор дал комментарий

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Дачников предупредили о наказании за уборку снега

    В Испании раскрыли возможную судьбу убийцы экс-советника Януковича

    Пакистанцы вторглись к афганцам

    С местом строительства дирижаблей для Крайнего Севера определились

    Ключевой российский переговорщик покинул место переговоров с США в Женеве

    Гуменник рассказал о своей жизни после Олимпиады

    Стала известна личность похитителя 9-летней девочки в Смоленске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok