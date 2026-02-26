Реклама

Экономика
15:18, 26 февраля 2026Экономика

Мировая выплавка стали резко сократилась

Мировая выплавка стали сократилась в январе на 6,5 %, российская — на 7,4 %
Дмитрий Воронин

Фото: Amit Dave / Reuters

Мировая выплавка стали сократилась в январе год к году на 6,5 процента, до 147,3 миллиона тонн, российская — на 7,4 процента, до 5,5 миллиона. Об этом со ссылкой на данные World Steel Association (WSA) сообщает РИА Новости.

При этом в странах ЕС показатель снизился на 2,3 процента, а в Северной Америке — на 0,6 процента, хотя в США он вырос на 3,3 процента, до 7,1 миллиона тонн. В Африке производство стали увеличилось за месяц на 5,8 процента, до двух миллионов тонн, на Ближнем Востоке — на 12,6 процента, до 4,8 миллиона тонн.

Самым сильным месячное снижение оказалось в Китае. При условии, что на страну приходится примерно половина мировой выплавки ее резкое падение в январе на 13,9 процента, до 75,3 миллиона тонн, во многом определила общую январскую динамику.

Отмечается, что по итогам всего прошлого года выплавка стали сократилась в мире на 2 процента, до 1,85 миллиарда тонн, в России она упала на 4,5 процента, до 67,8 миллиона тонн.

Как стало известно 26 февраля, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) — одно из крупнейших предприятий российской металлургической отрасли — в 2025 году снизил выпуск стали на 9,2 процента. Комментируя эти данные, ММК указал на замедление деловой активности в стране на фоне высоких процентных ставок, а также на неблагоприятную рыночную конъюнктуру в Турции.

