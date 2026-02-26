Мужчина спасся от огромных собак благодаря взрыву мобильного телефона в кармане

Бразилец спасся от огромных собак благодаря взрыву телефона в кармане

В Бразилии молодой человек спасся от напавших на него собак благодаря взрыву аккумулятора мобильного телефона в кармане шорт. Об этом сообщает Oddity Central.

Инцидент произошел в начале февраля в городе Каскавел, штат Парана. Автомеханик Рейнальдо шел на работу, когда на него набросились две огромные собаки. Бразилец начал отчаянно отбиваться. «Одна из них бросилась мне прямо в горло. Я ударил ее, и она попыталась вцепиться мне в ногу, но задела только телефон в кармане. Батарея взорвалась. Это было опасно, но спасло мне жизнь. Просто невероятно», — рассказал он о своем спасении.

Рейнальдо получил ожог, однако взрыв батареи телефона отпугнул собак. Мужчина сумел убежать и вызвать полицию. Выяснилось, что собаки были домашними, однако Рейнальдо решил не подавать в суд на хозяев, так как они извинились, оплатили ему лечение и купили новый телефон.

Ранее сообщалось, что в Австралии женщина сумела спастись от смертельно опасной медноголовой змеи. Австралийке удалось быстро стряхнуть с ноги ядовитую рептилию.