15:31, 26 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса

Онколог Межецкий: Ожирение повышает риск развития рака груди у женщин
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Маммолог, онколог, пластический хирург сети Клиник «Семейная», кандидат медицинских наук Эдуард Межецкий рассказал, как связаны ожирение и рак груди у женщин. Скрытую опасность лишнего веса он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Ожирение не только нарушает работу большинства органов и систем в организме, но и на 20-40 процентов повышает риск развития рака молочной железы, особенно у женщин в менопаузе», — предупредил врач.

Он объяснил, что в жировой ткани вырабатывается особый фермент — ароматаза, ответственный за синтез полового гормона эстрогена. Это значит, что чем больше жира в организме, тем выше уровень этого эстрогена. При этом дисбаланс уровня эстрогена ускоряет деление клеток молочной железы, что увеличивает вероятность их мутации и роста опухоли.

Также, по словам Межецкого, при ожирении снижается чувствительность к действию гормона лептина, регулирующего аппетит, поэтому организм начинать производить его в гораздо большем количестве, чем необходимо. При высокой концентрации лептин стимулирует деление клеток, в том числе и раковых, а также делает их устойчивыми к химиотерапии и усиливает их способность к миграции (метастазированию).

Кроме того, как отметил онколог, при избыточном весе жировые клетки увеличиваются в размере и часто гибнут, и иммунитет вынужден реагировать на этот процесс. Из-за этого в организме развивается хроническое воспаление, которое тоже повышает риск появления злокачественных новообразований.

Ранее онколог Ильдус Мухаметов перечислил симптомы рака желудка. По его словам, на это заболевание могут указывать трудности с глотанием.

