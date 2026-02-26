Реклама

19:45, 26 февраля 2026Россия

Житель Петербурга рассказал о спасении выпавшего из окна 10-го этажа двухлетнего мальчика

Житель Петербурга рассказал об организации спасения выпавшего из окна ребенка
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Житель Санкт-Петербурга рассказал о спасении выпавшего из окна 10-го этажа двухлетнего мальчика. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он сам организовывал людей для спасения ребенка.

«Все просто. Организовал прохожих, и поймали малыша на растянутый плащ», — приводит агентство слова местного жителя.

О происшествии в Петербурге стало известно 26 февраля. Выяснилось, что, оставшись без присмотра взрослых, ребенок самостоятельно открыл окно, которое оказалось без защитной сетки. На данный момент он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Затем в сети появилось видео с моментом падения. На кадрах видно, как ребенок под испуганные крики очевидцев пролетает 10 этажей и падает прямо в растянутое людьми на земле женское пальто.

