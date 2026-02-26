Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
21:28, 26 февраля 2026Спорт

Журова призвала лишить Эстонию юниорского чемпионата мира по фигурному катанию

Журова призвала США устроить взбучку Эстонии за отказ во въезде фигуристу
Владислав Уткин

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова призвала лишить Эстонию юниорского чемпионата мира по фигурному катанию за отказ во въезде фигуристу Марку Желтышеву. Слова Журовой приводит РИА Новости.

«Всем международным федерациям надо принять регламент, что если происходят подобные ситуации, страна лишается права проведения соревнования. Абсурд в том, что человек выступает за США. Думаю, американцы устроят им взбучку», — сказала Журова.

Также Журова призвала к тому, чтобы «менять эту норму». «Сегодня нельзя с российским паспортом, завтра с другим», — заявила депутат.

18-летний Желтышев начал выступать за США в текущем сезоне. Спортсмена не пустили в Эстонию из-за наличия у него российского паспорта

Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Эстонии с 4 по 7 марта. Соревнования состоятся в столице страны Таллине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кричала и звала маму». Пропавшую в Смоленске школьницу нашли с двумя мужчинами. Похититель следил за ней почти полгода

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Появились подробности о похитителе девятилетней девочки в Смоленске

    МВД Британии посоветовало украинцам купить наушники в ответ на просьбу об убежище

    ВСУ предрекли проблемы на передовой из-за паводков

    Любящая обнажаться на камеру Бритни Спирс вновь оконфузилась в откровенном видео

    Журова призвала лишить Эстонию юниорского чемпионата мира по фигурному катанию

    В Венгрии выдвинули требование к Хорватии по российской нефти

    В России сделали один вывод после показа Зеленским своего бункера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok