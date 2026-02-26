Журова призвала США устроить взбучку Эстонии за отказ во въезде фигуристу

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова призвала лишить Эстонию юниорского чемпионата мира по фигурному катанию за отказ во въезде фигуристу Марку Желтышеву. Слова Журовой приводит РИА Новости.

«Всем международным федерациям надо принять регламент, что если происходят подобные ситуации, страна лишается права проведения соревнования. Абсурд в том, что человек выступает за США. Думаю, американцы устроят им взбучку», — сказала Журова.

Также Журова призвала к тому, чтобы «менять эту норму». «Сегодня нельзя с российским паспортом, завтра с другим», — заявила депутат.

18-летний Желтышев начал выступать за США в текущем сезоне. Спортсмена не пустили в Эстонию из-за наличия у него российского паспорта

Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Эстонии с 4 по 7 марта. Соревнования состоятся в столице страны Таллине.