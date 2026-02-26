Фигуристу с российским паспортом запретили въезд в Эстонию

Фигуристу Марку Желтышеву, представляющему США, запретили въезд на юниорский чемпионат мира в Эстонию с паспортом России. Об этом сообщает РИА Новости.
18-летний Желтышев начал выступать за США в текущем сезоне. Он соревнуется в танцах на льду вместе с партнершей Джейн Калхун.
В нынешнем сезоне Желтышев стал первым на Santa Claus Cup. Кроме того, он занял пятое место на этапе юниорского Гран-при в Азербайджане.
Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Эстонии с 4 по 7 марта. Соревнования состоятся в столице страны Таллине.