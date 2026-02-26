Фигуристу с российским паспортом запретили въезд в Эстонию

Фигуриста Желтышева не пустили в Эстонию с паспортом России

Фигуристу Марку Желтышеву, представляющему США, запретили въезд на юниорский чемпионат мира в Эстонию с паспортом России. Об этом сообщает РИА Новости.

18-летний Желтышев начал выступать за США в текущем сезоне. Он соревнуется в танцах на льду вместе с партнершей Джейн Калхун.

В нынешнем сезоне Желтышев стал первым на Santa Claus Cup. Кроме того, он занял пятое место на этапе юниорского Гран-при в Азербайджане.

Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Эстонии с 4 по 7 марта. Соревнования состоятся в столице страны Таллине.