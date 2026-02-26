Звезду «Назад в будущее» обвинили в содержании девушки в рабстве

Бывшая девушка звезды «Назад в будущее» Криспина Гловера обвинила его в насилии

Бывшая девушка американского актера, режиссера и продюсера Криспина Гловера, наиболее известного по роли Джорджа Макфлая в трилогии «Назад в будущее», подала на него в суд. Об этом пишет PageSix со ссылкой на судебные документы.

Женщина заявила, что в 2024 году Гловер использовал ее как рабыню. Изначально актер якобы уговорил потерпевшую переехать в США из Великобритании, чтобы стать его ассистенткой. В итоге, по словам истицы, Гловер поселил ее в своем жилище, контролировал все действия и местонахождение, а также использовал ее для секса.

Согласно жалобе, как только женщина «дала понять, что не собирается мириться со все более странными и неуместными требованиями мистера Гловера», 61-летний актер «незаконно выселил» ее из дома. Когда она попыталась вернуться за своими вещами, мужчина якобы напал на нее, схватил за шею и стал душить. Женщина также утверждает, что Гловер вызвал полицию и потребовал оформить судебный запрет на приближение, однако сам продолжил ее преследовать.

Представители Гловера отвергли все обвинения. По их словам, актер стал жертвой нападения женщины, подавшей на него в суд, в марте 2024 года.

Ранее британский писатель и продюсер, автор книг «Американские боги» и «Коралина» Нил Гейман прокомментировал обвинения в сексуальном насилии. Он назвал ложью свидетельства пострадавших женщин и призвал поклонников обратить внимание на доказательства его невиновности.