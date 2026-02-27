27-летняя девственница оказалась в тупике

27-летняя пользовательница Reddit, которая никогда не занималась сексом, обратилась за советом к пользователям портала. Своими переживаниями она поделилась в разделе Sex.

Девушка рассказала, что не только не занималась сексом, но и никогда не целовалась с мужчинами и не вступала в романтические отношения. Сейчас она хочет узнать каково это — заниматься сексом. «Я боюсь поставить себя в неловкое положение, боюсь, что в 28 лет не буду знать, что делать в постели, беспокоюсь, что мое тело недостаточно красивое», — пожаловалась автор поста на то, что оказалась в тупике.

В комментариях ей порекомендовали не скрывать от потенциальных партнеров, что она девственница, но и не придавать этому факту большого значения. «Если вы с парнем дойдете до того, что займетесь сексом, он не убежит из-за ваших переживаний. Он с вами, потому что, очевидно, вы ему нравитесь», — успокоил автора поста один из пользователей.

Многие также обратили внимание девушки на то, что в современном мире многие ее ровесники тоже не имеют сексуального опыта.

В то же время автора поста предостерегли от случайных связей только ради того, чтобы получить сексуальный опыт. «Я бы не рекомендовала свиданий на одну ночь, просто чтобы покончить с девственностью. Без эмоциональной безопасности беспокойство может только усилиться», — объяснили ей в комментариях.

