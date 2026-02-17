Реклама

03:00, 18 февраля 2026Забота о себе

Обнаружившей сифилис у мужа беременной женщине дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

Беременная женщина обратилась на форум Reddit за помощью после того, как узнала, что у ее мужа сифилис. Своей проблемой она поделилась в разделе Sex.

По словам женщины, они с партнером вместе уже три года, у нее никогда не было венерических заболеваний. Сейчас автор поста на пятом месяце беременности. В последний раз муж сдавал анализы два года назад перед донорством крови и был здоров.

«Может ли сифилис не проявляться годами? Даже если он был у него все это время? Я потрясена, что у него что-то есть, ведь мы так долго были вместе, а у меня никогда ни на что не было положительного теста», — задалась вопросами она.

В комментариях девушке порекомендовали поскорее обратиться к гинекологу и убедиться, что она здорова и ребенок в порядке. «В данный момент вы и ваш ребенок в группе риска. Если у вашего мужа положительный результат, то он либо изменял, либо принимал наркотики. Точка», — добавил еще один пользователь, который представился врачом.

