63-летняя Деми Мур вышла в свет с неожиданной стрижкой

63-летняя актриса Деми Мур посетила показ Gucci с мокрым каре

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур посетила показ итальянского модного дома Gucci с неожиданной стрижкой. Видео опубликовал глянцевый журнал Vogue в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

63-летняя звезда «Субстанции» вышла в свет в больших солнцезащитных очках, кожаных облегающих брюках и приталенной куртке. Кроме того, она надела остроносые туфли и взяла с собой небольшую сумку.

На размещенных кадрах можно заметить, что знаменитость решила появиться на публике с необычной для себя прической. Так, она отказалась от длинных прядей и продемонстрировала фотографам мокрое каре.

В декабре прошлого года Деми Мур раскрыла отношение к старению фразой «замечательное время».