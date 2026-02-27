Алаудинов похвалил одну группу бойцов на СВО

Алаудинов похвалил бойцов из КНДР за героизм и стойкость на СВО

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов похвалил одну группу бойцов на специальной военной операции (СВО), передает ТАСС.

Он выразил благодарность военным из КНДР за их героизм и стойкость, проявленные на фронте в Курской области.

Чеченский командир допустил, что в этом велика заслуга и народа КНДР.

До этого Алаудинов поделился, что наемники из англоязычных государств и ФРГ больше не хотят сражаться за Украину. Он подчеркнул, что чаще стало фиксироваться присутствие испаноговорящих бойцов.

В конце декабря 2025 года президент России Владимир Путин рассказал об участии военных из Северной Кореи в боях в приграничной зоне, отметив их вклад в освобождение Курской области. До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн пояснил, что военнослужащие 528-го инженерно-саперного полка Корейской народной армии разминировали почти 42,4 тысячи гектаров в регионе.