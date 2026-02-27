Алкоголизм за 9 лет довел мужчину до черной мочи и желтых глаз

Mirror: Алкоголизм за 9 лет довел британца до цирроза печени и поражения почек

Британец Шон Холланд пил так много, что за 9 лет у него развились сразу несколько тяжелых заболеваний, а моча приобрела черный цвет. Своей историей 27-летний ландшафтный дизайнер поделился с изданием Mirror.

Холланд рассказал, что начал употреблять алкоголь в 18 лет и уже через три года выпивал полбутылки водки на завтрак, несколько кружек пива и до шести бутылок вина в течение дня. В пьяном виде он был агрессивен и в период с августа 2023 по октябрь 2024 года трижды попадал в тюрьму. К марту 2025 года он употреблял уже от двух до трех литров водки в день.

В свой день рождения мужчина забронировал номер в отеле и решил выпить столько, сколько получится. «Родители зашли и обнаружили меня на полу. У меня был приступ. Они затолкали меня в машину скорой помощи. В больнице выяснилось, что из-за алкоголизма в возрасте 27 лет у меня развились гепатит, воспаление селезенки, цирроз печени, поражение почек и панкреатит», — вспоминает британец. Во время пребывания в больнице Холланд обнаружил, что его моча приобрела черный оттенок, а сам он пожелтел с головы до ног. «Сначала я заметил желтизну в глазах, но мне было все равно. Через четыре дня в больнице я стал полностью желтым, в глазах не было видно белков», — признался он.

За год лечения, утверждает мужчинаа, ему удалось отказаться от вредной привычки. Теперь он помогает другим алкозависимым.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев предупредил, что риск алкоголизма выше у людей с психическими расстройствами. По его словам, спиртное помогает им на время заглушить симптомы основного заболевания, но в перспективе ухудшает состояние.