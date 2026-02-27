Дом в российском городе превратился в дворец Снежной королевы

Подъезд дома в Казани заледенел

Подъезд многоквартирного дома в Казани превратился в дворец Снежной королевы — вся лестничная клетка покрылась льдом. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

Одна из собственниц поделилась кадрами, на которых можно увидеть полностью залитый водой пол, обледеневшие ступени и перила со свисающими сосульками. Жительница города поскользнулась и упала на одном из пролетов. По ее словам, раньше таких ситуаций не происходило.

Председатель ТСЖ заявил, что попавшее в сеть видео было снято четыре дня назад, когда на восьмом этаже лопнула труба. Он отметил, что последствия коммунальной аварии уже устранили. Уточняется, что покрывшаяся льдом лестница — пожарная, а в доме имеется лифт.

