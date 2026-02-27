Экс-сотрудник СБУ Прозоров связал деятельность жены Зеленского с Эпштейном

Фонд Елены Зеленской вместе со Службой безопасности Украины (СБУ) может быть причастен к отправке украинских детей на остров скандального финансиста-педофила из США Джеффри Эпштейна. Таким мнением поделился с журналистами ТАСС экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

По словам бывшего спецслужбиста, ряд его расследований о преступлениях против детей четко указывают на то, что несовершеннолетних из Украины продавали и поставляли в руки высокопоставленных представителей истеблишмента Великобритании, которые по факту являлись педофилами.

«Я уверен в том, что на остров Эпштейна детей из Украины поставляли какие-то из организованных групп, которые работают под эгидой украинских властей, фонда Елены Зеленской и "под крышей" Службы безопасности Украины», — считает Прозоров.

В феврале стало известно, что в переписке, участником которой был финансист Джеффри Эпштейн, обсуждали на тот момент кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Конкретно она касалась его управленческих способностей, которые ставились под сомнение в период выборов 2019 года.