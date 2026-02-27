ЕС резко призвали надавить на Кубу

Депутат ЕП Каминьский призвал ЕС надавить на Кубу и прекратить сотрудничество

Европейский союз (ЕС) должен прекратить действие Соглашения о политическом диалоге и кооперации с Кубой (Political Dialogue and Cooperation Agreement, PDCA) и надавить на действующие власти республики. Такое требование озвучил депутат Европейского парламента (ЕП) Мариуш Каминьский в соответствующем депутатском запросе, с текстом ознакомилась «Лента.ру».

«Неужели ЕС — вопреки очевидным фактам, интересам кубинцев и европейской безопасности — намерен поддерживать позорное существование PDCA и продолжать свою скандальную политику сотрудничества с коммунистической Гаваной?» — высказался политик.

Каминьский прокомментировал заключенное в 2016-м соглашение ЕС и Кубы и призвал прекратить его действие. Политик назвал позицию объединения необъяснимой и обвинил Брюссель в подрыве безопасности, сославшись на позицию Гаваны по конфликту на Украине.

Депутат ЕП также призвал прекратить действие программы «Цифровая Куба», на реализацию которой ЕС выделил три миллиона евро.

Ранее политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ Ксения Коновалова-Алхименкова оценила в беседе с «Лентой.ру» возможные ответы властей Кубы на инциденты у ее берегов. Эксперт также подчеркнула, что население США и большая часть правящих элит не поддержат конфликт с Гаваной.