17:32, 27 февраля 2026

Еврокомиссия задумала обойти вето Венгрии на кредит Украине

FT: Еврокомиссия планирует лазейку для обхода вето Венгрии на кредит Украине
Виктория Кондратьева
Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия планирует использовать юридическую лазейку для обхода вето Венгрии на предоставление кредита Украине на 90 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает The Financial Times (FT).

«Брюссель сейчас рассматривает возможный обходной путь. По словам трех источников, знакомых с процессом, юридические службы Комиссии проверяют, есть ли основания для предоставления кредита без участия Венгрии», — пишет издание.

Собеседники FT отметили, что ранее венгерский премьер Виктор Орбан согласился на предоставление кредита только 24 государствами Евросоюза в рамках договора об «углубленном сотрудничестве». Согласно этому договору, европейские страны, не подписавшие его, «не должны препятствовать его осуществлению участвующими государствами-членами».

20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита. Глава МИД республики Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через нефтепровод «Дружба».

