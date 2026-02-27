Европейцы пообещали пока не выдавать украинских мужчин на родину

ЕС не вернет на родину украинских мужчин-беженцев до 2027 года

Евросоюз (ЕС) не будет возвращать на родину и лишать статуса беженца украинских мужчин. Об этом на брифинге сообщил спикер Еврокомиссии Маркус Ламмерт, его цитирует в Telegram издание «Политика страны».

«Могу сказать, что временная защита — это то, что мы решили на уровне ЕС и на уровне государств-членов до 2027 года», — сказал чиновник.

В сентябре 2025 года Совет ЕС объявил о планах постепенно отменить программу приема беженцев c Украины. Европейцы подчеркнули, что хотят обеспечить устойчивое возвращение на Украину и реинтеграцию страны.