Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:43, 27 февраля 2026Мир

Европейцы пообещали пока не выдавать украинских мужчин на родину

ЕС не вернет на родину украинских мужчин-беженцев до 2027 года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Евросоюз (ЕС) не будет возвращать на родину и лишать статуса беженца украинских мужчин. Об этом на брифинге сообщил спикер Еврокомиссии Маркус Ламмерт, его цитирует в Telegram издание «Политика страны».

«Могу сказать, что временная защита — это то, что мы решили на уровне ЕС и на уровне государств-членов до 2027 года», — сказал чиновник.

В сентябре 2025 года Совет ЕС объявил о планах постепенно отменить программу приема беженцев c Украины. Европейцы подчеркнули, что хотят обеспечить устойчивое возвращение на Украину и реинтеграцию страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов хочет раздела России на «несколько региональных государств». Ему резко ответили в Москве

    В России заявили о проверке ВСУ дальности применения «Фламинго» после атаки на Чувашию

    Пропавшая 24 года назад женщина нашлась живой и удивилась поискам

    Покупатели российских нефти и газа собрались строить новый нефтепровод

    Турист попытался спасти свой мобильный телефон, упал со скалы и не выжил

    В России отреагировали на предложение Буданова «развалить Россию»

    В ЕС упрекнули Зеленского во лжи

    Пенсионерка из Москвы поразила нигерийца вопросами про «герлфренд» и богатство

    В центре Москвы перекрыли движение

    В фигурном катании захотели запретить критику судей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok