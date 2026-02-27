Стилист Рогов посоветовал носить четыре верха одновременно весной

Стилист и телеведущий Александр Рогов заявил, что носить четыре верха одновременно станет трендом у россиян. Пост с таким утверждением он опубликовал в Telegram-канале, за которым следят 185 тысяч человек.

По словам модного эксперта, грядущей весной популярной вновь будет многослойность. Так, специалист посоветовал надевать футболку, майку, поло и джемпер в одном образе.

«Моя рекомендация: выбирайте яркие и контрастные цвета и наслаивайте их друг на друга, не жалея. А если вы в душе смелый экспериментатор, то можете проделать то же самое, но уже с принтами и узорами. Для вдохновения посмотрите коллекции Dries Van Noten», — написал он.

