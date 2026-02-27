Звезда Comedy Club станет отцом в четвертый раз

Известный юморист и телеведущий, звезда шоу Comedy Club на канале ТНТ Вадим Галыгин станет отцом в четвертый раз. О беременности сообщила его жена Ольга на странице в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Хотим поделиться с вами радостной новостью! Мы (...) скоро снова станем родителями», — написала супруга юмориста.

Ольга опубликовала видео c празднования своего дня рождения, во время которого она объявила родным и друзьям о беременности. Также на мероприятии раскрыли пол будущего ребенка — у пары родится мальчик.

В июне 2025 года стало известно, что Галыгин стал дедом: у него родился внук. Комментируя радостное событие, юморист заявил, что хотел бы научить ребенка всему хорошему, что знает сам.

У Галыгина есть дочь Таисия от первого брака. С нынешней женой Ольгой Вайнилович юморист воспитывает двух сыновей: Вадима и Ивана.