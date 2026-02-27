Реклама

Экономика
17:44, 27 февраля 2026Экономика

Хранящиеся в России активы ЕС подсчитали

РИА: По итогам 2024-го объем вложений ЕС в экономику России составил $188 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По итогам 2024-го объем вложений стран Евросоюза (ЕС) в экономику России составил 188 миллиардов долларов. Хранящиеся в РФ активы со ссылкой на данные национальных статслужб подсчитали в РИА Новости.

Больше всего денег в местную экономику вложили компании, зарегистрированные на Кипре — 101,6 миллиарда долларов. На втором месте — юрлица из Германии (19,3 миллиарда долларов). В топ-3 также вошли фирмы из Нидерландов (15,3 миллиарда).

Среди стран, активно вкладывающихся в экономику России, также отметились Франция (15,1 миллиарда), Италия (13 миллиардов) и Австрия (9 миллиардов). В десятку вошли Люксембург (7,5 миллиарда долларов) и Венгрия (более 1 миллиарда).

По данным Еврокомиссии, в ЕС сейчас заморожены активы Центрального банка России на 210 миллиардов евро. Из них 180 миллиардов евро заблокированы в Бельгии, еще около 20 миллиардов заморожены во Франции, а остальная сумма — в Германии и Люксембурге.

