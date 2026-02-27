Реклама

11:04, 27 февраля 2026Экономика

В российском городе улица превратилась в реку после трехдневного кипяточного потопа

В Хабаровске улицу заливает кипятком третьи сутки
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В Хабаровске уже несколько дней продолжается мощный кипяточный потоп. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Горячей водой заливает улицу Башенную, где располагаются производственные базы и частный сектор. За трое суток коммунальная авария превратила дорогу в настоящую реку, а из-за холода потоки воды застывают, образуя наледь. Автомобили не могут проехать по улице и вмерзают колесами в лед.

Вода течет от села Ильинка. Причины аварии устанавливаются: по предварительной версии, к потопу привело повреждение коллектора.

В другом российском городе, Закамске, кипяточный потоп в здании длился три месяца. Авария произошла в одной из квартир в доме 40-х годов постройки. Останавливать поток воды жильцам пришлось самостоятельно, но в этом им не помог даже матрас. На протяжении трех месяцев кипяток лился ручьем из квартиры, в доме запотели окна, а стены покрылись плесенью.

