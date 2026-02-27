Реклама

19:57, 27 февраля 2026Авто

Китайскую корпорацию призвали отозвать несколько сотен тысяч седанов

Xiaomi призывают добровольно отозвать 370 тысяч электрокаров SU7, включая Ultra
Марина Аверкина

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Влиятельное китайское финансовое издание Yicai выступило с призывом к компании Xiaomi объявить добровольный отзыв всей линейки электрических седанов SU7, включая модификацию Ultra. По некоторым данным, речь идет о 370 тысячах электрокаров.

Поводом для критической статьи послужило обнародование официальных результатов экспертизы аварии, которая произошла в городе Чэнду в октябре минувшего года. Установлено, что водитель не смог покинуть салон горящего автомобиля из-за дверных ручек.

В результате ДТП электромобиль оказался без электропитания. Поскольку наружные ручки дверей оснащены электроприводом, в обесточенном состоянии они не сработали и не позволили свидетелям происшествия и спасателям оперативно помочь пострадавшему покинуть загоревшуюся машину. В экспертизе подчеркивается, что блокировка автомобиля не была вызвана деформацией кузова или серьезными механическими разрушениями. Ручки отказали именно из-за отсутствия напряжения в бортовой сети.

В публикации отмечается, что в ходе планового обновления модели Xiaomi SU7 производитель предусмотрел установку новых, более безопасных дверных ручек. Глава компании Лэй Цзюнь ранее сообщал о появлении функции механического открытия дверей снаружи. Эксперты издания уверены, что предстоящие изменения конструкции ручек не касаются обладателей уже реализованных SU7. А их, по данным аналитиков, реализовано около 370 тысяч единиц.

Беспокойство о безопасности сотен тысяч владельцев модели стали причиной к призыву о добровольном объявлении сервисной кампании с целью устранения выявленных рисков. Эксперты издания отмечают, что никакого репутационного урона бренду от отзыва не будет. Напротив, он покажет высокую степень ответственности перед клиентами.

Ранее эксперты назвали россиянам четыре самые бесполезные автомобильные услуги.

