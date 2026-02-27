Реклама

Клинтон рассказала о странном допросе про НЛО

Клинтон рассказала, что на допросе ей задавали вопросы про НЛО и «пиццагейт»
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала, что во время дачи показаний в Палате представителей Конгресса США о связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном ей задавали вопросы про НЛО и теорию заговора «пиццагейт». Об этом сообщает Newsweek.

«Меня начали спрашивать об НЛО и задавать вопросы о "пиццагейте" — одной из самых отвратительных и ложных теорий заговора, распространяемых в интернете», — заявила она журналистам после дачи показаний.

По ее словам, это было «довольно необычным» завершением допроса.

Авторы теории заговора «пиццагейт» обвиняли Хиллари Клинтон и ее сотрудников в создании сети по продаже детей педофилам. Обсуждения этой теории возобновились в 2026 году после публикации материалов по делу Эпштейна, в которых упоминается слово «пицца» почти 900 раз.

Бывший президент США Билл Клинтон явится для дачи показаний в Палате представителей Конгресса США 27 февраля.

