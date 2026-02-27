Мать бросила маленького сына одного в горах за непослушание

В Японии мать бросила восьмилетнего сына одного в горах в воспитательных целях

В Японии полиция проводит проверку в отношении женщины из префектуры Сидзуока, которая бросила маленького сына в горах одного. Об этом пишет Japan Today.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 февраля, в горной местности недалеко от города Мисима. Около двух часов дня в полицию позвонил администратор кемпинга и сообщил, что к ним за помощью обратился восьмилетний мальчик, которого бросила мать. Вскоре в полицию позвонила 28-летняя женщина и заявила, что оставила сына в горах, вернулась через час и не нашла его на прежнем месте.

В итоге выяснилось, что японка с бойфрендом оставили ребенка одного в воспитательных целях. Они заявили, что он плохо себя вел и не делал того, о чем его просили. Пару сразу же арестовали. В данный момент полиция проверяет, не подвергался ли ребенок насилию со стороны матери и ее возлюбленного.

