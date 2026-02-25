Мужчина бросил маленького сына в реку с моста во время семейного скандала

В Китае муж бросил маленького сына в реку с моста во время скандала с женой

В Китае очевидцы спасли из реки мужчину, его жену и маленького сына, которые оказались там из-за семейного скандала. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел в городе Чаочжоу, провинция Гуандун, в воскресенье, 22 февраля. Мужа, жену и двоих детей заметили на мосту через реку. Мужчина и женщина о чем-то жарко спорили. Затем китаец схватил сына и бросил его в реку. Женщина тут же прыгнула в воду, чтобы спасти ребенка. Через несколько мгновений мужчина кинулся вслед за женой, оставив плачущего второго ребенка на мосту.

Во время происшествия вокруг было много прохожих, и им удалось вытащить из воды всех троих. Никто из них серьезно не пострадал. Что стало причиной ссоры между супругами, не сообщается. Пользователи сети возмутились поведением мужчины. Многие заявили, что каким бы ни был конфликт, родители не имеют права вымещать злость на детях.

В сентябре 2025 года сообщалось, что в Малайзии двое детей упали в реку в автомобиле отца при странных обстоятельствах. Перед несчастным случаем отец детей вышел из машины покурить.