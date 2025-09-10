Уголовник вышел покурить из машины и погубил малолетних сына и дочь

В Малайзии двое детей утонули в машине отца при странных обстоятельствах

В Малайзии двое детей упали в реку в автомобиле отца при странных обстоятельствах. Об этом сообщает издание Mothership.

Трагическое происшествие случилось около полудня 4 сентября в городе Порт-Диксон. 47-летний мужчина находился в автомобиле вместе с возлюбленной, шестилетним сыном и восьмилетней дочерью. Автомобиль стоял на склоне у берега реки. В 11:45 мужчина вышел из машины, чтобы покурить. Сразу же после этого она покатилась со склона, хотя двигатель был выключен.

Автомобиль рухнул в реку. Женщину удалось спасти, однако малолетние дети оказались заблокированы в затопленном салоне. Их удалось извлечь только через два часа. Помочь им было уже невозможно. Вскоре выяснилось, что погубивший своих детей мужчина является закоренелым уголовником — его судили 16 раз. Женщина судимой не была, однако их автомобиль ранее числился в угоне.

В ходе допроса задержанные давали противоречивые показания о случившемся, что вызвало подозрения следователей. В итоге мужчину задержали для дальнейшего расследования инцидента.

