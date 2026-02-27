Садовой: Причина более половины потерь Украины — незрелость руководства страны

Причиной более половины потерь Украины в ходе боевых действий стала незрелость руководства страны. В этом украинские власти обвинил мэр Львова Андрей Садовой в эфире украинского телеканала «Апостроф».

«Больше половины людей, которых мы теряем в ходе боевых действий, это потери из-за некомпетентности командиров и из-за незрелости военно-политического руководства страны», — сказал он.

По словам главы города, когда он говорит об этом генералам, то они его поправляют и заявляют о 70-80 процентах потерь из-за некомпетентных командиров.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине может быть завершен в следующем году. Он также отметил, что говорить о возвращении потерянных Украиной территорий очень сложно.