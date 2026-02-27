Реклама

12:42, 27 февраля 2026Силовые структуры

Мэра российского города задержали после крупной коммунальной аварии

Главу Бодайбо, где 200 домов остались без воды, обвинили в превышении полномочий
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Задержан мэр Бодайбинского городского поселения Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

Речь идет об Алексее Ботвине. Его обвиняют в превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, с участием чиновника в Бодайбо не принимались меры по модернизации теплоснабжения, а организация подачи тепла в зимнее время была выполнена не в лучшем виде. В результате 29 января из-за промерзания водовода произошла коммунальная авария — были остановлены четыре котельные, а без воды и тепла остались почти 200 домов и две школы.

Губернатор области объявил режим ЧС регионального масштаба.

    Обсудить
