12:27, 27 февраля 2026АвтоЭксклюзив

Минпромторг анонсировал пополнение перечня автомобилей для такси

Минпромторг РФ: Список автомобилей для такси подразумевает регулярное обновление
Марина Аверкина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В СМИ активно обсуждают окончательный перечень машин для такси. «Лента.ру» обратилась в Министерство промышленности и торговли РФ для уточнения моделей, который войдут в него. Там сообщили, что говорить про окончательный список локализованных автомобилей для работы в такси некорректно. В настоящее время обсуждается возможность его расширения.

«Перечень моделей автомобилей, подпадающих под критерии закона о локализации такси, подразумевает возможность регулярного обновления», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что первоначальный вариант списка был обнародован заблаговременно для того, чтобы дать возможность участникам рынка спланировать закупки. В настоящий момент в министерстве обсуждаются возможности потенциального пополнения перечня, рассказал источник. Прежде всего, учитываются автомобили, производство которых налажено на российских мощностях в рамках специальных инвестиционных контрактов, предусматривающих дальнейшее повышение уровня локализации производства.

В ведомстве подчеркнули, что в самое ближайшее время будет согласован и утвержден расширенный вариант списка автомобилей для работы в такси.

Действие закона о локализации вступает в силу с 1 марта 2026 года. Отсрочку от вступления закона до 1 марта 2028 года получат Калининградская область и Сибирь, Дальний Восток до 1 марта 2030 года. Начало действия закона о локализации не предполагает исключение из реестра такси автомобилей, которые не соответствуют новым требованиям. Все машины, включенные в перечень до 1 марта, смогут продолжать работу. 

Ранее стало известно, что 20 процентов россиян в течение ближайших двух лет намереваются сменить свой автомобиль на более экономичный. Основной причиной такого решения автомобилисты называли дороговизну содержания нынешнего авто.

