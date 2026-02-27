Реклама

14:11, 27 февраля 2026Авто

Москвич придумал необычный способ вызволить застрявшую во дворе машину

Москвич решил вызволить застрявшее во дворе авто с помощью перфоратора
Полина Кислицына (Редактор)

Житель Москвы, машина которого застряла на парковке во дворе, решил вызволить ее из плена необычным способом — с помощью перфоратора. На ситуацию обратил внимание Telegram-канал «Москва М125».

На записи, сделанной местным жителем, видно, что автомобиль с низкой посадкой застрял на парковке из-за толстого слоя льда и глубоких колей, накатанных другими машинами — в одну из них попало колесо. В результате водитель достал из багажника перфоратор и стал бурить лед, чтобы сдвинуть транспортное средство с места. «Вышел, репу почесал... Так, лезет в багажничек, достает свою чудо-машину, и — оп! Ну технологии, конечно, XXI века. (...) Технологии против сил природы — посмотрим, помогут ему технологии или нет», — прокомментировал действия автовладельца он. Автор публикации при этом не уточнил, в каком районе города мужчина решил таким оригинальным способом выбраться из неприятной ситуации.

Ранее сообщалось, что столичные водители начали парковаться на горах из снега.

