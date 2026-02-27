Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:39, 27 февраля 2026Экономика

Москвичам пообещали аномальное начало весны

Синоптик Шувалов: В первой половине марта погода в Москве будет теплее нормы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В первой половине марта температура воздуха в Москве будет сильно выше климатической нормы. Аномальное начало весны пообещал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет РИА Новости.

«Первая половина марта действительно, скорее всего, будет существенно выше нормы. Потому что первое марта мы встретим с температурой на два-четыре градуса выше климатической нормы», — заявил синоптик.

Шувалов предположил, что такая погода задержится в столице как минимум всю первую декаду весны.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что сугробы в Москве исчезнут только в конце апреля. Однако ситуация во многом будет зависеть от скорости и качества уборки, подчеркнула метеоролог.

До этого синоптик рассказала, что мощных снегопадов в Москве на мартовские праздники ждать не стоит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ запустили «Фламинго» вглубь России. В Москве заявили, что это британские ракеты с украинскими шильдиками

    Опасность проблемной ракеты Sentinel для России оценили

    Названа возможная причина пропажи пятерых туристов в Пермском крае

    Один из крупнейших импортеров алкоголя в России выпустил безалкогольный джин

    Американская корпорация попала в перечень Росфинмониторинга

    Россиянка пустила в квартиру почти полтысячи мигрантов

    Татьяна Навка высказалась о подарках от Пескова

    Российский губернатор опроверг большое число жертв после удара ВСУ

    Российские власти понадеялись на возврат «лучших санкционных времен»

    Артемий Лебедев обратился в полицию из-за мошенника в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok