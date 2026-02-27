Реклама

Экономика
27 февраля 2026Экономика

Москвичей предупредили о потеплении

Синоптик Ильин: 1 марта в Москве потеплеет до плюс 4 градусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В воскресенье, 1 марта, в Москве потеплеет до плюс 4 градусов Цельсия. О росте температур предупредил жителей столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

Ночью в выходные столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 2 градусов. В субботу, 28 февраля, днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла, а на следующий день может потеплеть до плюс 2-4 градусов, рассказал синоптик.

При этом ветер в субботу будет дуть с юго-запада, а в воскресенье — с запада. Его порывы могут достигать 5-10 метров в секунду. «Во второй половине воскресенья ветер несколько утихнет. Атмосферное давление в выходные понизится до 753 миллиметров ртутного столба», — заключил Ильин.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что сугробы в Москве могут исчезнуть только к концу апреля.

