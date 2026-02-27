Реклама

14:40, 27 февраля 2026Забота о себе

Мужчины и женщины старше 40 лет дали важные советы молодым людям

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины в возрасте старше 40 лет дали советы более молодым людям о том, что считают по-настоящему важным. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

По словам многих пользователей, по-настоящему важным оказалось общение с семьей.

Чем старше вы становитесь, тем понятнее, что близких можно потерять в любую секунду. Это заставляет больше ценить совместные мероприятия

ColourUnidentifiedпользователь Reddit

Еще один важный совет — не стесняться отказываться от неудачных решений.

Если вы сели не на тот поезд, сойдите на следующей остановке. Чем дольше будете ехать, тем дороже обойдется обратный путь. Не поддерживайте плохих отношений. Можно потратить десятилетия на попытки изменить людей или себя, чтобы все наладилось

Topkit_Up1982пользователь Reddit
Также пользователи призвали молодых людей не забывать об отдыхе.

Вздремните, если хочется. Замечайте мелочи, приносящие радость. Оставайтесь близкими к природе. Я всегда спешил, пытался работать в режиме многозадачности и крутился на месте. Я потратил много времени, пытаясь не отставать от жизни. А выяснилось, что в этом не было необходимости

New-Advantage2813пользователь Reddit

Ранее пользователи сети обсудили бытовые привычки, которые считают самыми опасными и при этом распространенными. Один из них попросил перестать недооценивать недостаток сна.

