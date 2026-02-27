На Украине сообщили об участии еще одной страны на переговорах в Женеве

Умеров: Делегация Украины встречалась с представителями Швейцарии в Женеве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что во встрече украинской делегации с представителями Соединенных Штатов в Женеве 26 февраля также принимали участие представители Швейцарии. Он рассказал об этом в Telegram-канале.

По словам Умерова, стороны «предметно проработали» документ по восстановлению Украины, отдельное внимание было уделено экономическому блоку и долгосрочным механизмам поддержки государства.

«Работа состоялась в двух форматах: отдельно с американской стороной и трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии», — написал он.

Ранее стало известно, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев покинул место переговоров с США в Женеве. При этом он отказался от комментариев по итогам встречи с американскими представителями.