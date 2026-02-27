Реклама

Россия
01:26, 27 февраля 2026Россия

Над российским городом раздалась серия взрывов

Shot: Серия взрывов раздалась над Воронежем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Над Воронежем раздалась серия взрывов, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали налет дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом 27 февраля сообщает Shot в Telegram-канале.

Как утверждают очевидцы, в общей сложности прозвучало примерно пять взрывов. По словам жителей российского города, также было слышно жужжание со стороны реки Воронеж, а в небе сверкали вспышки.

Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры в Белгороде. Нанесены серьезные повреждения. В городе и Белгородском округе зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.

