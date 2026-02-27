ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру российского города

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Белгорода

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков.

Нанесены серьезные повреждения. В городе и Белгородском округе зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

Об атаке на Белгород сообщалось вечером 26 февраля. В городе прогремело около десятка взрывов. Предположительно, ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS американского производства.

На прошлой неделе ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области рекордное количество боеприпасов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. 200 снарядов упали в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском и Грайворонском округах.