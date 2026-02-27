Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:07, 27 февраля 2026Россия

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру российского города

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Белгорода
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков.

Нанесены серьезные повреждения. В городе и Белгородском округе зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

Об атаке на Белгород сообщалось вечером 26 февраля. В городе прогремело около десятка взрывов. Предположительно, ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS американского производства.

На прошлой неделе ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области рекордное количество боеприпасов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. 200 снарядов упали в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском и Грайворонском округах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы улики в деле похитителя девятилетней школьницы

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    ВС Британии и Франции завершили подготовку к отправке на Украину

    Над российским городом раздалась серия взрывов

    Мощные взрывы прогремели в столице Афганистана

    Военные заявили о летевшем к атомному авианосцу Франции беспилотнике

    Экс-премьер России одной фразой оценил будущее отношений с Украиной

    ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру российского города

    Мужчинам перечислили ухудшающие качество спермы привычки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok