Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:14, 27 февраля 2026Россия

ВСУ обстреляли российский город ракетами HIMARS

Shot: ВСУ ударили по Белгороду ракетами HIMARS
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород, в городе прогремело около десятка взрывов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, удар был нанесен ракетами HIMARS. Как рассказали местные жители, взрывы начали звучать в четверг, 26 февраля, около 23:50. После этого в жилых дома в центральной и северной части города пропал свет.

По словам очевидцев, в небе мелькали вспышки. Сообщается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку. Официальная информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Незадолго до этого ВСУ нанесли удар по Клинцам Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что в результате атаки пострадала мирная жительница, ее доставили в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы улики в деле похитителя девятилетней школьницы

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В Венгрии вновь пригрозили Украине

    В Турции разработали автомат на базе советского АК

    ВСУ обстреляли российский город ракетами HIMARS

    Бузова назвала идиотами одну категорию людей

    В Крыму назвали бредом слова Зеленского о Донбассе

    Раскрыто возможное наказание для похитителя школьницы в Смоленске

    В Европе заявили об опасности Макрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok