03:02, 27 февраля 2026Забота о себе

Найдено объяснение плохому настроению мужчин после секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Сексолог Антонио Хосе Санчес Барбоса заявил, что у некоторых мужчин сразу же после секса возникает плохое настроение. В разговоре с изданием El Pais он нашел объяснение этому феномену.

По словам Барбосы, мужчины значительно чаще женщин сталкиваются с посткоитальной дисфорией — негативными эмоциями, такими как грусть, раздражительность или тревога, которые появляются после оргазма. Дело в том, что во время секса в крови увеличивается содержание дофамина, окситоцина и эндорфинов — гормонов, которые способствуют хорошему самочувствию. После оргазма их уровень резко снижается, поэтому и возникает такое состояние, рассказал специалист.

Он также дал совет парам, которые ссорятся из-за посткоитальной дисфории у мужчины. «Правильнее всего поговорить с женщиной и помочь ей понять, что это не личное, что это не направлено против нее и что это происходит непроизвольно», — отметил Барбоса.

Другими возможными причинами посткоитальной дисфории сексолог Андрес Суро назвал психологические проблемы, предыдущий негативный опыт и культурные факторы. Он подчеркнул, что возникновение этого состояния не означает, что сам секс был плохой. «После снятия напряжения нервная система ослабляет бдительность, и эмоции, которые были на заднем плане, могут выйти на поверхность», — пояснил эксперт.

Ранее сексолог Алина Михайлова рассказала, как холод влияет на пенис. По ее словам, с понижением температуры половой член визуально уменьшается.

