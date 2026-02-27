Назван город России с самым долгим сроком накопления на однушку

Циан: Сложнее всего накопить на однокомнатную квартиру жителям Сочи

Сложнее всего накопить на однокомнатную квартиру на вторичном рынке жителям Сочи, а легче всего — Новокузнецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Циана».

В Новокузнецке на это потребовалось бы 44 средних зарплаты, в Сочи — 163. Наиболее доступные квартиры также были найдены в Кемерово, Липецке и Тольятти, где для покупки однушки потребуется до 54 зарплат.

Самые недоступные квартиры для покупки, кроме Сочи, находятся в Санкт-Петербурге, Москве и Казани — для покупки однокомнатного жилья там понадобится 109, 108 и 100 зарплат соответственно. В случае Сочи высокая стоимость сочетается со сравнительно низкими зарплатами, а спрос во многом обеспечен покупателями из других российских регионов, отметили в компании.

Ранее стало известно, что сильнее всего за год новостройки в Москве подорожали в районе Филевский парк, а готовые квартиры — в районе Марфино.