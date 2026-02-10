Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье

Аналитик Попов: Сильнее всего новостройки Москвы подорожали в Филевском парке

Сильнее всего за год новостройки в Москве подорожали в районе Филевский парк, а готовые квартиры — в Марфино. Локации столицы с наибольшим ростом цен на жилье назвал главный аналитик «Циана» Алексей Попов, пишет РИА Новости.

По данным специалиста, к началу февраля 2026 года строящиеся квартиры в Филевском парке подорожали на 46 процентов — сейчас средняя стоимость квадратного метра достигает 784 тысячи рублей. Далее по этому показателю следуют районы Филимонковский (плюс 43 процента), Беговой (плюс 42 процента), Пресненский (плюс 41 процент) и Текстильщики (плюс 41 процент).

«Причины роста цен могут быть связаны с запуском новых, более дорогих жилых комплексов, с переходом жилых комплексов на более продвинутые стадии строительства, с увеличением доли лотов с мелкой нарезкой, а, значит, и более высокой ценой метра», — пояснил Попов.

На вторичном рынке лидером по росту цен на жилье стал район Марфино — там средняя цена «квадрата» выросла на 45 процентов, до 550 тысяч рублей. В топ-пять также вошли Якиманка (плюс 31 процент), Преображенское (плюс 27 процентов), Ховрино (плюс 26 процентов) и Нагатинский затон (плюс 26 процентов).

Ранее стало известно, что за последние 10 лет новостройки в Москве выросли на семь этажей. Самые высокие дома в настоящее время строят на Проспекте Вернадского (54 этажа), в Конькове (52 этажа), Бескудниковском районе (45 этажей).

