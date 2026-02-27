Назван второй соперник сборной России по футболу по товарищеским матчам в марте

Мали станет вторым соперником сборной России по товарищеским матчам в марте

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил второго соперника сборной страны по товарищеским матчам в марте.

31 марта в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина сыграет со сборной Мали. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Мали занимает 54-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). На Кубке Африки-2026 команда дошла до четвертьфинала.

Ранее был объявлен соперник сборной России по ближайшему товарищескому матчу. 27 марта россияне в Краснодаре встретятся с Никарагуа.

Сборная России с весны 2022 года отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команда может проводить только товарищеские матчи.