Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
13:29, 27 февраля 2026Спорт

Назван второй соперник сборной России по футболу по товарищеским матчам в марте

Мали станет вторым соперником сборной России по товарищеским матчам в марте
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил второго соперника сборной страны по товарищеским матчам в марте.

31 марта в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина сыграет со сборной Мали. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Мали занимает 54-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). На Кубке Африки-2026 команда дошла до четвертьфинала.

Ранее был объявлен соперник сборной России по ближайшему товарищескому матчу. 27 марта россияне в Краснодаре встретятся с Никарагуа.

Сборная России с весны 2022 года отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команда может проводить только товарищеские матчи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Расчлененное тело сына украинского вора в законе могли найти на Бали. Его похищение вскрыло криминальную сеть с участием СБУ

    В ЕС призвали расширить антироссийские санкции на третьи страны

    Россияне начали продавать камни из почек

    В Кремле раскрыли формат следующего раунда переговоров по Украине

    Российского модельера прозвали пляжным зонтом из-за образа для похода в театр

    Выявлены часто предшествующие болезни Альцгеймера заболевания

    Основатель российского медиахолдинга не вышел с допроса

    Петербург приблизился к новому метеорекорду

    Стало известно о попытках ЕС воспрепятствовать возвращению Дмитриева из Женевы

    Google в России оштрафовали на миллиарды рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok