Евростат: Сильнее всего из-за отказа от российской нефти пострадали Нидерланды

Сильнее всего отказ от российской нефти ударил по Нидерландам. Самую пострадавшую страну Евросоюза (ЕС) назвали со ссылкой на данные Евростата в РИА Новости.

В декабре 2022 года ЕС запретил поставки российской нефти странам объединения морским транспортом. С февраля 2023 года эта мера затронула также импорт нефтепродуктов. Эти ограничения привели к шоку на нефтяном рынке, из-за чего цены на энергоресурсы подскочили.

В 2021 году Нидерланды приобретали российское сырье по 57,9 евро за баррель. За четыре года действия санкций ее стоимость выросла до 64,1 евро. Таким образом, упущенная выгода с 2022 по 2024-й превысила 52,5 миллиарда евро. В 2025-м она составила 4,1 миллиарда.

Для всего Евросоюза с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода составила 282,6 миллиарда евро.

Сейчас из европейских стран есть возможность закупать российскую нефть у Венгрии и Словакии. Однако из-за блокировки украинской стороной поставок через трубопровод «Дружба» страны решили использовать возможность импортировать российскую нефть морским путем, пока не будут восстановлены трубопроводные поставки. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, в свою очередь, предложил поставлять нефть Будапешту и Братиславе по трубопроводу Adria.