Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:28, 27 февраля 2026Экономика

Названа самая пострадавшая из-за отказа от российской нефти страна ЕС

Евростат: Сильнее всего из-за отказа от российской нефти пострадали Нидерланды
Вячеслав Агапов

Фото: Another77 / Shutterstock / Fotodom

Сильнее всего отказ от российской нефти ударил по Нидерландам. Самую пострадавшую страну Евросоюза (ЕС) назвали со ссылкой на данные Евростата в РИА Новости.

В декабре 2022 года ЕС запретил поставки российской нефти странам объединения морским транспортом. С февраля 2023 года эта мера затронула также импорт нефтепродуктов. Эти ограничения привели к шоку на нефтяном рынке, из-за чего цены на энергоресурсы подскочили.

В 2021 году Нидерланды приобретали российское сырье по 57,9 евро за баррель. За четыре года действия санкций ее стоимость выросла до 64,1 евро. Таким образом, упущенная выгода с 2022 по 2024-й превысила 52,5 миллиарда евро. В 2025-м она составила 4,1 миллиарда.

Для всего Евросоюза с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода составила 282,6 миллиарда евро.

Сейчас из европейских стран есть возможность закупать российскую нефть у Венгрии и Словакии. Однако из-за блокировки украинской стороной поставок через трубопровод «Дружба» страны решили использовать возможность импортировать российскую нефть морским путем, пока не будут восстановлены трубопроводные поставки. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, в свою очередь, предложил поставлять нефть Будапешту и Братиславе по трубопроводу Adria.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан основатель медиахолдинга Readovka. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

    Москвичам пообещали аномальное начало весны

    Названы неочевидные причины появления отеков вокруг глаз

    Раскрыты подробности допроса о похищенной в Смоленске девочке

    Пассажиров эвакуировали из российского аэропорта из-за ракетной опасности

    Kia зарегистрировала в России новый товарный знак

    В России указали на ключевой момент в уничтожении украинских новейших ракет «Фламинго»

    Microsoft создала убийцу Word

    Мэр Львова обвинил руководство Украины в незрелости

    Названа самая пострадавшая из-за отказа от российской нефти страна ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok