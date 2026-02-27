Реклама

Экономика
12:17, 27 февраля 2026Экономика

Венгрии и Словакии предложили обойтись без «Дружбы»

Премьер Хорватии Пленкович: Венгрия может получать нефть по трубопроводу Adria
Кирилл Луцюк

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

У Венгрии и Словакии может появиться возможность обойтись без поставок нефти по трубопроводу «Дружба», в работе которого последнее время наблюдаются перебои. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Его процитировало Reuters.

По словам главы хорватского правительства, страна могла бы поставлять нефть Будапешту и Братиславе по своему трубопроводу Adria. Переговоры о реализации такой схемы уже ведут руководители трех стран, а также представители Европейской комиссии.

Агентство напомнило, что Загреб рассматривает возможность законного импорта российской нефти морским путем для ее последующей транспортировки в Венгрию и Словакию. Оператор трубопровода Adria JANAF уже объявил о начале разгрузки груза нероссийской нефти для венгерского нефтеперерабатывающего завода MOL Group.

Как отметил Пленкович, по трубопроводу Adria можно транспортировать до 15 миллионов тонн нефти в год. Этого хватит, чтобы полностью удовлетворить потребности Венгрии и Словакии.

Накануне сообщалось, что венгерская компания MOL Group потребовала от хорватской Janaf разрешить транзит российской нефти через трубопровод Adria.

