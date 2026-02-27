Реклама

Россия
14:15, 27 февраля 2026Россия

Названа тема совещания Путина с членами Совбеза

Путин провел совещание с членами Совета безопасности
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас сегодня вопросы, касающиеся укрепления основ конституционного строя», — сказал глава государства в начале мероприятия. Затем Путин попросил доложить по данной теме главу Министерства юстиции России Константина Чуйченко.

Предыдущее оперативное совещание Совбеза глава государства провел 20 февраля. На нем также присутствовали помощник президента Владимир Мединский и начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил активнее привлекать участников специальной военной операции (СВО) к разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию беспилотных технологий.

