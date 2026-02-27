Путин дал касающееся участников СВО поручение

Путин поручил активнее привлекать бойцов СВО к разработке беспилотных технологий

Президент России Владимир Путин поручил активнее привлекать участников специальной военной операции (СВО) к разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию беспилотных технологий. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем, опубликованном на сайте Кремля.

Задача поставлена правительству России совместно с госфондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и при участии Минобороны и администрации президента. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и замминистра обороны Анна Цивилева. Первый доклад о результатах работы Путин ожидает к концу апреля, а последующие — каждые полгода.

Кроме того, президент поручил создать исследовательские центры и испытательные полигоны для сертификации беспилотных систем.

В декабре Путин рассказал о большом числе россиян, которые хотят служить в войсках беспилотной авиации. По его словам, из-за этого Минобороны вынуждено объявлять конкурс. Позже ведомство отчиталось об организации работы по отбору граждан в Войска беспилотных систем.