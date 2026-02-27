Названо число пользователей платформы МСП.РФ

Платформой МСП.РФ за три года предприниматели воспользовались 12 млн раз

С момента запуска цифровой платформы МСП.РФ в 2022 году малый и средний бизнес воспользовался более 12 млн раз ее продуктами и сервисами. Наибольший прирост пришелся на 2025 год — более 5 млн использований или почти 75 процентов к итогам 2024 года.

Итоги работы платформы были подведены в рамках заседания межведомственной рабочей группы под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова. Пользователями платформы стали 1,5 млн действующих и потенциальных предпринимателей.

По словам министра, в рамках федпроекта по поддержке МСП национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» платформа стала основным инструментом проводимого эксперимента по цифровой трансформации предоставления услуг для развития малого и среднего предпринимательства.

«В результате сформирована единая экосистема, объединяющая меры поддержки федеральных органов власти, всех 89 регионов, а также сервисы, созданные совместно с коммерческими партнерами — банками, маркетплейсами, торговыми сетями. В основе работы платформы — Цифровой профиль предпринимателя. В прошлом году он был расширен, сейчас он объединяет более 2000 различных данных о бизнесе, хранящихся в государственных информационных системах и необходимых для получения поддержки и подготовки различной аналитики», — отметил Максим Решетников.

Он также добавил, что одна из задач, которая ставилась при разработке платформы, — оцифровка процесса работы регионов при предоставлении мер поддержки. Сегодня предприниматели в онлайн-режиме получили различные региональные меры поддержки более 400 тысяч раз.

На МСП.РФ сделан цифровой профиль предпринимателя, данные которого использовались при оказании поддержки более 1 млн раз.

«Важно, что МСП.РФ не просто аккумулирует всю информацию, но и становится полноценной инфраструктурой как для федеральных органов власти, регионов, так и для рынка. Развитие платформы до 2030 года будет сконцентрировано на создании новых программ и сервисов с крупным бизнесом и маркетплейсами, заинтересованными в кооперации и поддержке МСП. Будут внедряться ИИ-инструменты, которые позволят решить предпринимателю ряд рабочих задач и высвободить его ресурсы», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

При этом собранные на Цифровой платформе МСП.РФ меры поддержки бизнес может увидеть и на других ресурсах, в частности на портале госуслуг и в личном кабинете налогоплательщика ФНС России.

«Цифровая платформа распределенного реестра ФНС России с 2023 года является одним из источников наполнения цифрового профиля субъекта МСП. Мы предоставляем корпорации МСП как открытую информацию, так и сведения, которые составляют налоговую тайну, с согласия налогоплательщиков», — рассказал заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Андрей Бударин. Это, по его словам, упрощает получение мер поддержки для бизнеса, избавляя от необходимости представлять копии документов.

Одним из ключевых направлений развития платформы стало расширение доступа к льготному кредитованию для МСП. На МСП.РФ предприниматели могут подать заявки на льготные кредиты по широкому спектру программ, оператором которых выступает дочерний банк Корпорации МСП — МСП Банк. Среди них — льготное кредитование малых технологических компаний, финансирование предпринимателей в моногородах и особых экономических зонах, а также льготная кредитная программа для МСП-производителей в сфере станкостроения и робототехники.