16:36, 27 февраля 2026Забота о себе

Названы неочевидные причины появления отеков вокруг глаз

Эксперт Кузьмина: Частая смена средств с отдушками грозит отеками вокруг глаз
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lomb / Shutterstock / Fotodom

Основательница центра аппаратной косметологии Мария Кузьмина рассказала, почему могут появляться отеки вокруг глаз. Неочевидные причины этой проблемы она назвала в беседе с изданием РИАМО.

По словам эксперта, отеки могут провоцировать недостаток сна, привычка тереть глаза, а также использование гаджетов поздно вечером и употребление алкоголя или соленых продуктов перед сном. Кроме того, мешки под глазами могут появиться из-за частой смены уходовых средств с отдушками.

«Для профилактики [отеков] важны сон, умеренная соль, достаточное питье и стабильный мягкий уход», — добавила специалистка.

Ранее проведенный среди пожилых людей опрос показал, что очевидные признаки старения обычно появляются в возрасте между 40 и 50 годами. По данным исследования, наиболее значительным признаком считают появление боли во время движения.

