09:36, 18 февраля 2026Забота о себе

Назван средний возраст появления очевидных признаков старения

Daily Mirror: Очевидные признаки старения появляются между 40 и 50 годами
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

Боль при движении является наиболее типичным признаком старения. Средний возраст появления этого симптома эксперты, специализирующиеся на производстве обезболивающих средств, назвали Daily Mirror.

Специалисты опросили и проанализировали ответы двух тысяч пожилых людей. В результате выяснилось, что очевидные признаки старения, такие как боль или звуки при движении, появляются обычно в возрасте между 40 и 50 годами. При этом, подчеркнули они, что 65 процентов опрошенных сообщили, что испытывают эти симптомы постоянно.

В компании отметили, что более половины участников заявили, что хотят быть физически активнее, но не могут этого делать из-за болевых ощущений. При этом примерно треть пожилых людей заявили, что испытывают дискомфорт, но он не ограничивает их активность.

Ранее генеральный директор Центра по улучшению качества старения Кэрол Истен заявила, что негативное восприятие возраста ускоряет старение. По ее словам, эффект имеют как собственные мысли, так и восприятие окружающих.

